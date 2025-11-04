越南中部洪灾增至40死 台风「海鸥」来袭阴霾笼罩

（法新社河内4日电） 越南当局今天表示，中部地区过去一周遭遇创纪录的豪雨并酿成洪灾，迄今死亡人数已上升至40人，另有6人失踪。在此同时，新生成的台风「海鸥」逐渐逼近，预计7日清晨登陆，越南中部灾区已笼罩在台风来袭的阴霾中。

报导，越南中部地区10月底以来遭遇暴雨袭击，街道化作河道，河堤溃决。被联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）列为世界文化遗产的岘港市会安古镇被深度齐腰的洪水淹没，居民只能依靠木船外出。

越南农业与环境部所属「越南灾害与堤坝管理局」指出，豪雨及洪水带来的灾害已造成40人死亡，罹难者分布在顺化市、岘港市、林同省及广治省等地。

根据该局统计，中部地区仍有近8万栋房屋至今仍然泡在水中，超过1万公顷的农作物遭损毁，逾6万8000头牲畜死亡。

越南每年6月至9月常有豪雨，但科学证据显示，人为造成的气候变迁正在使极端天气频繁发生，且更具破坏性。

据统计，通常每年约有10个台风或热带风暴影响越南，但即将来袭的台风「海鸥」（Typhoon Kalmaegi）预料将是今年第13个侵袭越南的台风。「海鸥」目前正肆虐菲律宾，已造成至少26人死亡，数十万人流离失所。

越南国家气象局表示，台风「海鸥」预计6日逼近时，可能以时速最高达166公里的强风袭击越南沿岸，并预计于7日清晨登陆。