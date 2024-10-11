跟进全球宽松趋势 韩国央行降息一码

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（法新社首尔11日电） 韩国中央银行韩国银行4年多来首次降息，与整体通膨降温和国内需求放缓引发的全球性转变一致。

韩国银行（Bank of Korea）基准利率今天下调25个基点（一码）至3.25%，这是自2020年5月疫情期间以来的首次下调。隔年韩国银行展开一系列升息。

韩国日前公布的数据显示，9月消费者物价指数（CPI）年增率1.6%，放缓幅度超出预期，低于韩国银行2%的中期目标，也是3年半以来的最低水准。

韩国银行上个月表示：「由于高通膨和高利率环境持续的影响，作为内需关键因素的私人消费复苏脚步迟缓。」

官员也将家庭贷款利率上升视为「限制消费能力改善的因素」。专家表示，通膨不太可能再次加速至2%的目标之上。

汇丰银行（HSBC）韩国经济学家崔镇（Jin Choi，音译）告诉法新社，结合首尔「帮助稳定房地产市场和相关家庭贷款的举措，委员会可能断定可以开始放松对货币政策的控制，以避免国内经济过度紧缩」。

崔镇说：「我们预计委员会将在未来3季内，再降息25个基点3次。」这将使政策利率降至2.5%，并有助于内需在2025年逐步好转。

他也说：「尽管高度不确定，但我们预期2026年将再次降息25个基点。」