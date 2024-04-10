躲墨国使馆被捕 厄瓜多前副总统绝食就医后返监

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（法新社瓜亚基尔9日电） 厄瓜多警方日前闯入墨西哥驻基多大使馆，带走遭通缉的前副总统葛拉斯（Jorge Glas），引发国际哗然。厄瓜多官员表示，葛拉斯绝食就医短暂住院后，今天已返回监狱。

厄瓜多警方5日闯入位于首都基多（Quito）的墨西哥大使馆，逮捕因涉贪遭通缉、躲在使馆内寻求政治庇护的葛拉斯，葛拉斯随后被拘留在瓜亚基尔（Guayaquil）戒备森严的监狱。54岁的葛拉斯拒绝进食24小时后，昨天被送医治疗。

厄瓜多狱政机关SNAI表示，葛拉斯的健康恢复至「可接受的范围」后，已被送回。

葛拉斯先前已因贪腐指控入狱服刑，如今因涉嫌挪用2016年厄瓜多毁灭性地震灾后重建工作的资金，而再度沦为逮捕令要找的对象。

厄瓜多当局直闯墨西哥大使馆掀起了一场政治风暴，墨西哥和其他几个拉丁美洲国家、西班牙、欧洲联盟（EU）和联合国秘书长都谴责此举违反1961年管理国际关系的维也纳外交关系公约（Vienna Convention on Diplomatic Relations）。

墨西哥已愤而与厄瓜多断交并从厄瓜多撤回使馆人员，还表示将向位于荷兰海牙（The Hague）的国际法院（International Court of Justice）提起诉讼。

美国白宫今天对厄瓜多突袭墨国大使馆一事声明谴责。

白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）说：「厄瓜多政府身为地主国，却无视于国际法明定尊重外国代表机构不可侵犯的义务，危及外交关系基本规范的基础。」