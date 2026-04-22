输油管修复 欧盟寻求解冻援乌贷款

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（法新社布鲁塞尔22日电） 随着基辅宣布损毁输油管已修复，欧洲联盟（EU)今天将采取行动，寻求解冻对乌克兰的一笔900亿欧元贷款。这笔援乌贷款之前因匈牙利否决而遭冻结。

本月国会大选失利、即将卸任的匈牙利总理奥班（Viktor Orban）之前以输送俄罗斯石油的「友谊」（Druzhba）输油管遭损毁为由，挡下这项贷款长达数月。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天指出，基辅已修复这条遭俄军击中毁损的输油管，并敦促欧盟尽速批准这笔急需的贷款。匈牙利则强调，必须等到实际恢复输送石油之后，才会放弃行使否决权。

一名乌克兰官员今天上午告诉法新社，预计「数小时内」石油就会经由输油管流向匈牙利与斯洛伐克。

欧盟27个成员国大使预定今天稍晚在布鲁塞尔举行会议，预计将被要求对这笔贷款给予最终许可。

除援乌贷款，成员国大使预计也将审批因输油管争议而延宕的新一轮对俄制裁方案。

欧盟成员中，立场最为亲俄的匈牙利与斯洛伐克，指控基辅蓄意延宕修复作业。泽伦斯基则毫不掩饰其强硬立场，批评部分欧盟成员至今仍采购俄罗斯油气，变相资助莫斯科进行这场已超过4年的侵略战争。

此外，泽伦斯基昨天也呼吁欧盟推进搁置已久的第20轮对俄制裁。先前与匈牙利联手杯葛制裁的斯洛伐克昨天表示，一旦恢复供油，将放弃行使否决权。