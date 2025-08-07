The Swiss voice in the world since 1935

输美商品关税增至50%　因度出口商忧生存压力剧增

此内容发布于
2 分钟

（法新社新德里7日电） 美国总统川普6日就购买俄罗斯石油进一步施压印度，将其输美商品关税叠加至50%。印度出口商警告，美国加徵关税之举可能导致企业「难以为继」。

川普上周敲定对等关税时将印度税率定在25%，6日又以印度「助长」俄国战争机器为由再加25%，叠加后印度输美商品关税税率来到50%。石油是莫斯科对乌克兰军事攻势的主要财源，印度则是俄油的全球第2大买家。

印度外交部谴责川普的加税决定「不公平、不公正、不合理」。

印度出口协会（Federation of Indian Export Organisations，FIEO）主席拉汗（SC Ralhan）发布声明称，「此举严重打击印度出口，我们有近55%对美出口商品受到直接影响。」

「50%对等关税导致实际成本上升。与其他适用较低关税国家的同行相较，我们的出口商面临30%至35%的竞争劣势。」

拉汗指出，由于买家正重新评估采购决策，「许多出口订单已遭搁置」。

他说，「大量」中小企业的利润原已「非常微薄」，若要他们吸收突如其来的成本上涨，「根本不可行」。

全球第5大经济体印度的最大贸易伙伴就是美国。2024年印度向美国出口了价值874亿美元的商品。

凯投宏观公司（Capital Economics）的夏哈（Shilan Shah）表示，美对印加徵25%关税，将导致印度「新兴制造业中心」的吸引力大幅减弱。

