辛巴威7岁童误入狮子保护区独撑5天获救

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（法新社辛巴威哈拉雷3日电） 辛巴威国家公园与野生动物管理局今天表示，1名7岁男童迷路5天后，在北部供狮子和其他野生动物栖息的保护区内平安寻获。

辛巴威国家公园与野生动物管理局（Zimbabwe Parks And Wildlife Management Authority）发言人法拉沃（Tinashe Farawo）表示，这名男童去年12月27日误入住家所在村庄旁的马图萨多纳国家公园（Matusadona National Park），5天后在约50公里外寻获。

法拉沃透过声明指出，男童靠野果和挖掘河岸找到水源生存下来。这是一项在辛巴威干旱地区常见的求生技巧。

法拉沃说：「值得注意的是，从他的村庄到被发现的地点，估计男童在狮子出没的马图萨多纳国家公园恶劣地形中步行了49公里。」

得知男童失踪后，巡护员、当地居民和警方立即展开搜寻，但行动遭大雨阻碍。法拉沃说，他们去年12月30日发现男童的脚印，隔天一早找到这位名叫庞杜（Tinotenda Pundu）的男孩。

当地出身的国会议员穆隆贝吉（Mutsa Murombedzi）表示，男童被送往医院时虽然虚弱，但身上没有明显外伤。穆隆贝吉告诉法新社：「他能活下来真是个奇迹。」

她说：「他够聪明…懂得睡在高处的岩石上，这样狮子和其他野生动物就无法接近。」

穆隆贝吉说：「村民也有协助搜索行动，他们边找边打鼓，希望男童能循声而来。」最终是依靠巡护员深入荒野寻获男童。