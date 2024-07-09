辩论会后避抢锋头 川普要确保民众聚焦拜登陷困局

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（法新社华盛顿9日电） 美国前总统川普宣布参加总统大选以来，把握每个机会将现任总统拜登描绘成软弱无能者，但当拜登或许正经历自己政治生涯最糟糕的一周，川普似乎却忍住了公开幸灾乐祸的冲动。

川普（Donald Trump）今天在佛罗里达州多罗（Doral）的造势集会，将是他这11天来首场公开活动，也是6月27日拜登（Joe Biden）在两人首场电视辩论会惨败以来，川普第2次举行造势。

曾任美国前总统欧巴马（Barack Obama）政治策士的艾克塞罗德（David Axelrod）昨天在社群媒体X平台发文指出：「川普没有过多谈论拜登糟糕的辩论表现。川普竞选团队也没有大肆宣传这件事。」

艾克塞罗德继续写道：「赖拉（Lara Trump）上周说，如果拜登没有获得（民主党总统候选人）提名，就是对民主的侮辱。问题来了：你认为他们为何反常地停火？」赖拉是共和党全国委员会共同主席、川普的媳妇。

答案或许非常简单，那就是川普明白有时「少即是多」的道理。

作家、公关顾问及前白宫记者福尼耶（Ron Fournier）表示：「当你的对手正在自焚，置身事外才是明智的做法。」

川普昨晚接受美国福斯新闻频道（Fox News）访问，谈及拜登的辩论表现，他的批评相当克制，避免提及任何有关拜登病情严重的话题，或攻击其心理健康状态。川普也提到，他认为拜登会继续参选。

这段时间川普放弃成为镁光灯焦点的机会，宁可在纽泽西州打高尔夫球，也不要制造头条新闻，转移民众对拜登陷入困境的注意力。

川普甚至避免公布竞选搭档是谁。共和党下周在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）正式提名川普为总统候选人之前，川普副手这项重大政治宣布，可能会是好几天的头条新闻。