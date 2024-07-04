辩论表现不佳引换将声浪 白宫：拜登绝对不会退选

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统拜登与共和党对手川普辩论的灾难级表现令人大失所望，国内呼吁他退选的声浪高涨。拜登的发言人今天表示，拜登「绝对不会」退出角逐白宫大位的选战。

拜登上周与川普举行电视辩论后，民主党人陷入一片恐慌。此外，民调显示川普的领先幅度扩大，加剧了民主党可能在11月大选前寻找替代人选的传闻。

「纽约时报」与美国有线电视新闻网（CNN）报导，81岁的拜登向一名重要盟友承认，如果他无法快速消除大众的疑虑，让民众认为他仍可胜任总统一职，他竞选连任之路将面临危险。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天直接否认这些报导，坚称拜登无意退出民主党提名。她跟记者说：「总统思绪清晰，他会继续参选。」

多家媒体报导，拜登在与竞选团队和党内工作人员通话时，坚称将继续竞选。政治新闻网站Politico报导，拜登说：「没有人可以把我赶走，我不会退出，我会参选到底，我们将赢得选战。」

然而，民主党国会议员开始公开表达他们的疑虑，继德州联邦众议员杜盖特（Lloyd Doggett）后，亚利桑那州联邦众议员葛里哈瓦（Raul Grijalva）成了第2位呼吁拜登退选的现任民主党籍国会议员。

「纽约时报」报导，葛里哈瓦说：「如果他是候选人，我会支持他，但我认为还有机会寻觅其他人选。」