迎建国250周年 美国民众忧喜交集

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（法新社华盛顿4日电） 美国今天迎来建国250周年，有人带着自豪、希望与爱国之情，也有人对国家走向心怀疑虑与不安。

在华府绿草如茵、纪念建筑物与博物馆夹道的国家广场（National Mall），数千人在逼近华氏100度（摄氏38度）的炙热天气下排队，长长人龙绵延数个街区。

总统川普（Donald Trump）在华府各地部署国民兵（National Guard）引发争议，今天的活动由他们负责人流管制。

现场还有堆高机卸下瓶装水栈板，民众争相领取，但气氛仍然欢欣鼓舞，靠近国家艺术博物馆（National Gallery of Art）一带的队伍还爆出「美国！美国！美国！」的呼声。

一旁，爱荷华州众议员安德鲁斯（Eddie Andrews）在装饰着星条旗的农用曳引机后方，朝前往国家广场的人群大喊「天佑美国！」

他在华府市中心穿梭时告诉法新社：「250年前的今天确实就是现代自由新时代的开端，这是美国在这么多领域引领世界的原因。」

几个街区外，达舍（Donna Dasher）和丈夫正忙着拍摄白宫的照片。她说：「我认为这就是我国历史上最棒的盛事。川普总统尽其所能让它成为最棒的庆典，有些人说『这都是为了川普』。其实不是。」

午后太阳持续炙烤与会民众，国民兵发放更多瓶装水。警戒线内，队伍持续增加，尤其是各州空调展馆，以及设于大草坪各处的供水站前。

在美光（Micron）及万事达卡（Mastercard）等企业设摊的大型帐篷内，温控也面临挑战。

现场还有川普提议建造的巨型凯旋门模型，数十人藉着其阴影躲太阳，头顶传来军机轰鸣声。外界指控川普把这次庆典用于颂扬自己的成就，在广场上，川普及「让美国再次伟大」（MAGA）运动的印记四处可见。

乔治亚州亚特兰大（Atlanta）的音乐治疗师培特（Melissa Pate）以较沉重的心情看待独立日。

她告诉法新社：「我想，在当前的政治氛围下（庆祝建国）250年…感觉我们还有很长的路要走。想到我们建国250年了，这个国家还有人没有真正的自由，有点让人失望。」

有波多黎各背景的华府居民龚萨雷兹（William-Jose Velez Gonzalez）也有类似感受。他说自己「对当前处理事情的方式及国家治理之道感到某种哀伤」。

德州达拉斯（Dallas）的马歇尔（Patrick Marshall）花一个上午的时间，帮父母准备今年将招待超过百人的国庆烤肉派对。

从事说客工作的他告诉法新社，他认为「大家可以回顾并反映对美国的爱，庆祝她的美好，同时公平评断这个国家必须被点出的问题」。