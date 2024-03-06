运物资进加萨遭以色列拒绝 联合国援资车队遭抢

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（法新社罗马5日电） 由于以色列军队拒绝放行，联合国载送物资的援助车队无法通过加萨走廊（Gaza Strip）北部的检查站，车上的物资随后遭「绝望的人们」抢劫一空。

世界粮食计划署（World Food Programme）表示，由14辆卡车组成的车队载着粮食，在加萨东南部的瓦第加萨（Wadi Gaza）检查站等了3个小时，最后仍被以色列军队拒于门外。

世界粮食计划署在声明中表示，此事发生在今天，卡车改道后，被「一大群绝望的人们拦住，他们抢走大约200吨的食物」。

世界粮食计划署说，他们想尽一切办法运送粮食到加萨北部，但要运送避免饥荒所需的大量食物，陆路是唯一的途径。

他们表示，今天稍早已与约旦空军合作，空投了6吨的食物，足够2万人食用。世界粮食计划署副主任斯考（Carl Skau）说：「空投是最后的手段，并不能避免饥荒。我们需要进入加萨北部，好为有急需的50万人提供足够的食物。」

斯考上周告诉联合国安全理事会，如果情况仍未改变，加萨北部即将发生饥荒。自以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）爆发战争以来，加萨陷入粮食危机，外部援助也严重受限。