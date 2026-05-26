近80岁川普称年度健检结果「完美」

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天接受年度健康检查，结束后他透露结果「完美」。川普将在6月14日过80岁生日，他去年重返白宫时是美国史上上任时最年长总统，其健康情况受到越来越多检视。

川普（Donald Trump）去年1月再度上台后，这是他第3次接受医学检查。近几个月来他的一些身体状况，包括手部瘀青及会议过程中显露困倦，引发愈来愈多揣测。

川普今天从检查地点、华府附近的华特里德军医院（Walter Reed Military Hospital）返回白宫途中，在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「检查结果一切完美！」

不过，外界长期以来指责川普对自身健康情况缺乏透明度。他在第二个总统任期内进行了几次身体检查的时间点，又令人有更多疑问。

川普上次进行排定的年度健康检查是在去年4月。但到了去年10月，他又在未事先对外通知下去了一趟医院，事后白宫也称那次是年度体检，川普则说当天的核磁共振（MRI）检查显示他的心血管健康「绝佳」。

根据白宫当时所发布川普的医师、美国海军上校巴巴贝拉（Sean Barbabella）写的信函，他称检查结果显示川普的心脏年龄「比实际年龄约年轻14岁」。