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迪士尼员工投票授权罢工 工会谈判增筹码

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（法新社洛杉矶19日电） 美国加州迪士尼乐园的工会宣布，这座主题乐园的员工今天在一次全工会投票中授权罢工，为拒绝在「世界上最快乐的地方」进行劳动打开大门。

代表约1万4000名迪士尼乐园度假区（Disneyland Resort）员工的工会自4月以来便一直与迪士尼就加薪和其他福利进行谈判。

由于部分员工称迪士尼做出反工会的行为，谈判陷入僵局、紧张气氛加剧。

根据工会声明，高达99%的工会成员同意授权罢工。这给予工会领袖决定何时展开罢工、罢工持续时间以及条件的权利。

迪士尼本周表示，将「致力于」继续进行订于22日及23日的谈判。如果谈判如期举行，这项罢工授权将提供工会成员谈判的新筹码。

迪士尼员工起义谈判委员会（Disney Workers Rising Bargaining Committee）发表声明说：「罢工永远是劳工的最后手段，但这次强有力的投票结果表明，迪士尼乐园演职人员（cast member，指迪士尼员工）已经准备好并愿意采取一切行动来抵制迪士尼的不当劳动行为，取得他们应得的合约。」

「针对不当劳动行为的罢工授权出现压倒性结果，向公司传达明确的讯息：『我们团结起来更加强大，不会被恐吓战术分化』。」

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