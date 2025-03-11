迫于川普施压 华府移除「黑命关天」大型漆字画

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿10日电） 在美国总统川普施压下，华盛顿的工人今天开始移除在2020年种族抗议浪潮最激烈期间，街头留下的一幅「黑命关天」（Black Lives Matter）大型油漆字画。

自2020年6月以来，白宫附近有条马路的路面上就有着「黑命关天」的大型黄色字体画作，当时正值手无寸铁的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察压颈致死，引爆全美抗议浪潮。

华盛顿市府官员认为，这幅艺术创作有助于缓和白宫附近的紧张情势，因为在这之前几天，抗议群众与安全人员在此发生暴力冲突。

在当年社会动荡期间担任总统的川普今年1月重返白宫后，寻求推翻所谓的「多元、公平及包容」（DEI）目标，这是自佛洛伊德抗议浪潮之后，公共和民间部门广泛普及的做法。

华府特区民主党选民占多数，国会共和党人和川普幕僚将这幅画作视为他们迫使市府进行改革的举措之一。

民主党籍的华府特区市长鲍赛（Muriel Bowser）试图阻止共和党人欲全面推翻这座城市自治权的呼声。她已寻求和川普建立良好的工作关系。

此外，她也担心川普和他的亿万富豪顾问马斯克（Elon Musk）大规模削减联邦员工，可能会破坏华盛顿的财政。

鲍赛上周告诉记者：「我们还有更重要的事情要做，而不是去争论对华府和历史而言都非常重要的事，尤其是在那段时间对保护城市安全扮演至关重要角色的这幅创作。」

她说：「现在，我们的重点在确保我们的居民和经济能够生存下去」。

当被询及这是否在回应白宫的压力时，鲍赛说她不会去谈论具体细节，但她可以肯定的说，大家不喜欢这样。