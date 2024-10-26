迫使原民儿童离家入住寄宿学校 美国政府正式道歉

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（法新社拉温村25日电） 美国早年强迫原住民儿童与家人分离，强行送到寄宿学校并有虐童情事，总统拜登今天为此作出历史性道歉，形容这是美国历史上「最骇人篇章」。

美国曾从1819年到1970年代在各地开办数百间印地安寄宿学校，让欧洲殖民者藉以同化原住民儿童，包括强制改信基督教，目的是为了消除原住民文化。

最近一份政府报告披露令人心痛的过去，显示这些寄宿学校的儿童受到身体、精神与性虐待，估计有近1000名儿童身故，外界认为实际人数可能更高。

拜登在亚利桑那州拉温村（Laveen Village）吉拉河印地安社区（Gila River Indian Community）发表演说，他以时而激昂感性的语气表示：「身为美国总统，我为昔日政府的所作所为正式道歉。」

拜登还说，这种寄宿学校存在的约150年间是「美国历史上最骇人的篇章」之一，也是「我们灵魂上的罪」。

拜登继续说道，「我知道任何道歉都不能，也无法弥补联邦寄宿学校政策那段黑暗时期所造成的损失」，「今天，我们终于走向光明」。

内政部长哈兰（Deb Haaland）是美国第一位美洲原住民内阁部长，她忆起自己的外祖父母昔日经历，愤慨地说他们「当初被人偷偷带离社区，被迫住在天主教学校」。

哈兰还说，有关联邦当局「曾想消灭我们的语言、传统和生活方式，但失败了」，「尽管发生这一切，我们仍在这里！」

加拿大与世界其它各国已正式对此类行为道歉，美国也追随其后。在加拿大，有数千名儿童在类似的寄宿学校离世；世界其它各国对原住民受虐历史，认识也越来越深。