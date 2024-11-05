选前之夜 死忠支持者冒雨齐聚密西根州力挺川普

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（法新社大急流城4日电） 美国总统大选进入最后倒数，共和党候选人川普把握最后一刻冲刺，他的死忠粉丝兴奋地齐聚在摇摆州密西根州，等待川普现身造势，并坚信川普终将赢得胜利。

在印第安纳州一家电话公司工作的65岁选民裴利（Mark Perry）说：「如果你看看参与人数，看看这些集会，就会发现川普获得的支持真是疯狂。」

他在大急流城（Grand Rapids）可容纳1万2000个座位的范安德尔体育馆（Van Andel Arena）外告诉记者，要是选举结果往另一边倒，「我想我们会认为非常可疑」。狂热的川粉冒着雨势，穿着雨衣坐在折叠椅上等了好几个小时。

对许多人来说，移民是他们最关切的议题，也有人认为，通货膨胀是最值得关注的问题，还有些人渴望看见进一步限制堕胎或禁止年轻人性别转换。

然而，无论他们对这些议题的立场为何，他们都将深深质疑民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）胜选的合法性，尽管民调显示，贺锦丽与川普势均力敌。

41岁选民史密斯（Jacob Smith）说：「这将令人难以接受。」他的妻子丹妮儿（Danielle）也对她听说密西根州可能存在违规投票行为表示担忧。

自2020年输给现任总统拜登到今年大选之前，川普不断加大对选举舞弊的指控，尽管目前并无证据表明存在广泛的舞弊行为。

根据美国全国公共电台（NPR）上个月的一项民调，支持川普的选民中，有88%担心发生舞弊情事，而支持民主党候选人的选民只有29%担心选举舞弊。美国智库「皮尤研究中心」（Pew Research Center）的一项调查显示，大多数选民也认为，如果贺锦丽败选，她会认输，而川普不会。

今天一早，体育场外就出现排队人潮，他们必须等到晚间6时30分后才能进入会场。

大急流城是川普2016年和2020年竞选活动的压轴，尽管4年前并未成功连任，但他对这座密西根州第2大城的爱并未动摇。川普预计将在深夜向人群发表谈话。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）