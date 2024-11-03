选前最后周末 贺锦丽与川普冲刺拉票

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（法新社加斯托尼亚2日电） 美国近代史上选情最难分轩轾的一场大选进入选前最后周末，民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）今天吁选民「翻开新页」，共和党候选人川普则警告选民贺锦丽将掀起「第3次世界大战」。

目前为止已有7300万美国民众提前投票，明天预料会有更多人现身投票所，而美国这场大选将于本月5日投票日来到最后高潮。

对贺锦丽而言，女性选票是致胜关键，主要是因为前总统川普任命、保守派大法官占多数的联邦最高法院，于2022年推翻具里程碑意义的「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）判决，把堕胎监管权交还各州政府，导致部分州政府之后大幅限制堕胎，惹怒大批民众。

贺锦丽先前在乔治亚州亚特兰大示：「川普还没要收手。他将把堕胎禁令拓展至全美，他希望限缩节育管道，让体外人工授精（IVF）治疗置于险境之中，并…强迫各州政府监控妇女怀孕情况。」

她形容川普「愈来愈不稳定，一心想着复仇」，且「追求不受约束的大权」。

她说，「这次选举，我们终于有机会从川普的这10年翻开新页」，并指川普把时间都花在「制造分歧」与「相互猜忌」之中。

另一方面，川普的言语则是随着大选日逼近而愈来愈黑暗。

他在北卡的加斯托尼亚造势时描述一幅末日景象，说贺锦丽将引发「1929年类型的经济大萧条」和「第3次世界大战」。

他并强调自己核心竞选讯息，也就是非法移民正透过暴力犯罪分子淹没美国。