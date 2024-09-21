通讯装置连环爆 黎巴嫩控以色列恐攻

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（法新社纽约联合国总部20日电） 联合国今天表示，黎巴嫩手持通讯装置连环爆炸事件恐构成战争罪。黎巴嫩外交部长布哈比（Abdallah Bou Habib）指控以色列策划这起「恐怖」攻击。

背后有伊朗撑腰的黎巴嫩真主党（Hezbollah）成员所使用的呼叫器和对讲机在17日和18日接连齐爆，造成至少37人死亡，约3000人受伤。这些通讯装置使用者事发当时正在超市购物、在街上或参加丧礼等，连日爆炸事件让全国陷入恐慌。

联合国安全理事会（United Nations Security Council）应阿尔及利亚要求在今天紧急会商，讨论黎巴嫩事件。联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）在会中说：「国际人道法禁止在看起来无害的便携式物品类中使用诡雷装置。」

他还说：「在平民中散播恐怖的暴力行为是战争罪。」他再次要求展开「独立、严格和透明」的调查。

黎巴嫩有关当局指控以色列是这波攻击幕后黑手，并称这些通讯装置在进入黎巴嫩前就已藏诡雷。真主党矢言报复，并自行对爆炸事件展开内部调查。

图克说：「我对这波攻击的广度和冲击感到震惊。」他说「这些攻击事件代表战事新发展，通讯工具变成武器」，并说「这不能成为新常态」。

布哈比在安理会会议上称这场攻击是「前所未见的残忍和恐怖战争方式」。

他说：「以色列这种恐怖主义侵略行为违反了国际人道法的基本原则。」他称以色列是「流氓国家」。

以色列并未对通讯装置连环爆事件置评，但已说会扩大在加萨走廊（Gaza Strip）的战争范围，纳入黎巴嫩前线。

以色列驻联合国大使达诺（Danny Danon）今天被问到通讯装置爆炸事件时告诉媒体：「我可以告诉大家，我们将尽一切所能锁定那些恐怖分子。」

以色列稍早宣布今天对黎巴嫩首都贝鲁特发动空袭，击毙了真主党精锐部队指挥官。

达诺说：「我们无意在黎巴嫩与真主党进入战争，但我们不能继续这样下去。」

达诺在安理会会议上说，以色列将「不惜一切代价」恢复北部地区的安全。

他说：「如果真主党不从我们的边境撤退…透过外交努力，以色列将别无选择，只能使出我们权利范围内的任何手段。」