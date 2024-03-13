逾万儿童命丧以哈战争 比全球4年冲突死亡儿童数多

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（法新社日内瓦12日电） 根据联合国巴勒斯坦难民机构获得的通报，加萨4个多月激烈的以哈战争中，夺走逾1万2300名儿童的性命，人数比4年内在世界各地冲突中丧命的儿童总人数还多。

联合国巴勒斯坦难民机构负责人今天表示，他们获报在加萨走廊（Gaza Strip）4个多月激烈的以哈战争中罹难的儿童人数，比4年内在世界各地冲突中丧命的儿童总数还多。

联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在旧称推特（Twitter）的X平台上说：「根据通报，加萨短短4个多月内罹难的儿童人数，比全世界4年的战事里遇害的儿童总数还多，令人震惊。」

他的发文引用联合国的数据，显示2019年到2022年间，全球有1万2193名儿童在冲突中丧生。

发文中将这个数据与加萨卫生部提供的报告做了比较。巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）治下的加萨卫生部报告显示，去年10月到今年2月底，加萨有超过1万2300名儿童丧命。

拉扎里尼说：「这场战争是对儿童的战争，这是针对他们童年和未来的战争。」

报导说，这场残酷战争始于去年10月7日，根据法新社基于以色列官方数据的统计，哈玛斯当天对以色列发动空前突袭，导致约1160人死亡，其中多为平民。

哈玛斯还挟持约250名人质，其中数十人在去年11月为期一周的休战期间获释。以色列认为，还有约130名人质仍被扣留在加萨，有32人据推断已死亡。

根据加萨卫生部说法，以色列报复性地轰炸与地面攻击已造成3万1184名巴勒斯坦人丧生，其中大部分是妇孺。