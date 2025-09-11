逾百家新闻机构吁美国 勿紧缩外国记者签证期限

（法新社巴黎11日电） 逾100家国际媒体与新闻业组织今天呼吁美国政府，不要缩短外国记者在美国的居留期限，否则会损害美国的国际形象。

包括法新社在内的118个联署单位在联合声明中指出，川普总统的计画将「降低来自美国的新闻数量与品质」，并「损害而非提升美国的全球地位」。

声明的支持者涵盖国际通讯社如法新社、路透，公共媒体如英国BBC、德国ARD、澳洲ABC，以及全国性报纸如加拿大「环球邮报」（The Globe and Mail）与「爱尔兰时报」（Irish Times），还有「无国界记者组织」（RSF）、保护记者委员会（CPJ）等新闻自由团体。

川普政府上月提出计画，将外国记者的签证缩短至可续签的240天，中国记者甚至仅限90天，并对学生签证设置4年上限。目前规定允许记者在美居留长达5年。

声明强调，5年的期限让记者能「获取深度知识、建立可信的人脉、并深入融入背景脉络，从而向全球观众解释美国」。这对美国利益至关重要，因为「能确保美国的政策、文化与领导力，能以各国语言清楚、准确地传达给国际观众」。

这些新闻机构示警，缩短记者居留时间「将使世界对美国新闻与时事的了解更加有限」；并强调：「竞争对手与强权对手将迅速填补这个真空，以符合自身利益的论述来取代事实」。

此签证改革是美国更广泛收紧有关外国人政策的一部分。中央社（翻译）