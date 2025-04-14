The Swiss voice in the world since 1935
登录

遇刺旧伤复发 巴西前总统波索纳洛再度动手术

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社巴西利亚14日综合外电报导）巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天在巴西利亚一家私立医院接受肠道手术，治疗与他2018年遭人持刀刺伤有关的「难耐」腹痛。波索纳洛妻子贴文表示手术成功。

法新社报导，私立医院DF Star发声明表示，70岁的波索纳洛「接受剖腹手术」，手术内容包括切开腹壁，「以治疗肠沾黏并修复腹壁」。

在进行11多小时的手术之后，波索纳洛的妻子蜜雪儿（Michelle Bolsonaro）今晚在社群网站Instagram贴文指出，「手术成功！」她并向所有替她丈夫祈祷的人士致谢。

稍早，院外大约有十几名支持者聚集等候消息。

极右翼的波索纳洛昨天在社群平台X发文指出，身体最新的毛病，「是我2018年遇刺后，接受多起手术产生的后果」。

2018年，波索纳洛于选前扫街造势时，在支持者簇拥下遭一名患有精神疾病的男子刺伤。事发数周后，波索纳洛当选总统。

然而，刺伤事件对他造成了持久性的伤害，导致他多次住院、动手术。

波索纳洛昨天在X贴文表示，他的医生团队告诉他，最近伤势复发是「自那次几乎要了我的命的攻击事件以来，最为严重的」。他进一步说，就连医师团队也对情况严重程度感到惊讶。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Zeno Zoccatelli

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
52
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
6
10 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Sara Ibrahim

您担心人工智能系统给环境带来的影响吗？

人工智能系统有望帮助人们战胜气候危机等巨大挑战。然而，由于为其提供动力的机器需要消耗大量的能源和自然资源，这些系统自身如今也显然成为了亟待解决的一大难题。

参与讨论
7
17 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团