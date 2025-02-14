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遇机械问题被迫返航 美国务卿卢比欧终于启程赴欧

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（法新社华盛顿14日电） 美国国务院表示，国务卿卢比欧（Marco Rubio）搭乘的飞机因机械问题被迫折返后，今天终于出发前往欧洲。

根据法新社随行记者说法，卢比欧前往德国参加慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）时，他的飞机突然折返，飞往华府近郊的安德鲁空军基地（Andrews Air Force Base）。

国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）说，卢比欧搭乘的飞机出现机械问题，随后由另一架较小的飞机载着卢比欧前往欧洲，但没有媒体同行。 卢比欧预计于今天偕美国副总统范斯（JD Vance）与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面。在此之前，美国总统川普（Donald Trump）曾与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话，并说将透过外交手段结束俄乌战争。

卢比欧接着将前往以色列、沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国，讨论脆弱的加萨走廊（Gaza Strip）停火协议。

卢比欧还将就川普的一项倡议进行讨论。川普倡议由美国接管加萨走廊，并将当地的巴勒斯坦居民迁往埃及或约旦，引发区域的愤怒。

加萨走廊当地已在长达16个月的以哈战争中被以军夷为平地；这场战争因以色列报复巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）突击以色列而起。

对于美国的最高外交官来说，飞机机械故障时而发生，因为美国以一支老旧的机队供政要使用。

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