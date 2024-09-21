遭印尼叛军掳走 纽西兰机师结束19个月绑架获释

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（法新社雅加达21日电） 印尼和纽西兰当局今天表示，纽西兰机师梅坦斯（Phillip Mehrtens）在印尼反叛的巴布亚省（Papua）遭叛军挟持19个月后获释，目前身体状况良好。他表示期待与家人团圆。

现年38岁的梅坦斯去年2月7日在巴布亚省的恩杜加（Nduga）机场被叛乱组织「西巴布亚民族解放军」（West Papua National Liberation Army，TPNPB）的成员掳走，他当时替印尼的苏西航空公司（Susi Air）工作，负责为偏远社区提供至关重要的空运和补给。

印尼1军警联合特遣队今天一早在恩杜加县的1座村庄将梅坦斯接走，之后让他接受身心健检，再以飞机将他送往巴布亚省大城提米卡（Timika）。

梅坦斯在1场记者会上以印尼语表示：「我很快将能返家见到家人，我非常开心。感谢今天帮助我的每个人，让我能够健康安全地获释。」

纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）表示：「我们带着喜悦与宽慰的心情证实，梅坦斯安然无恙，并且已能与家人通话。这个消息必定令他的亲朋好友大大松一口气。」

印尼总统佐科威（Joko Widodo）在电视谈话中表示：「在漫长的谈判过程中，我们的优先考量是确保这名机师在冗长过程中保持安全，因此我们怀着耐心，以不压迫的方式去谈。」