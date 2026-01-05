遭川普指控制毒贩毒 哥国总统裴卓：停止诽谤我

afp_tickers

3 分钟

（法新社波哥大4日电） 美国总统川普指控哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）是毒贩，裴卓今天反击川普的威胁，在社群媒体上回呛：「川普先生，停止诽谤我。」

美军昨天凌晨攻击委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），轰炸军事目标，并在一场令人震惊的突袭抓捕行动中将委国领袖马杜洛（Nicolas Maduro）带走，以确立华府对这个石油资源丰富的南美洲国家的控制。

川普今天在总统专机空军一号上对媒体发表谈话时，对哥伦比亚发出类似的军事行动威胁，称这个南美洲国家「也病得很重」，且「由一个喜欢制造古柯硷并卖到美国的病态男人统治」。

川普补充说：「他有古柯硷加工厂和工厂，他这种日子不会太久了。」

被问及是否会对哥伦比亚采取类似对委内瑞拉的军事干预时，共和党籍的川普说：「这对我来说听起来不错。」

川普在没有证据的情况下声称：「因为他们杀了很多人。」

裴卓驳斥这些指控，称他的「名字没有出现在法庭纪录上」。

裴卓在社群媒体平台X上表示：「川普先生，停止诽谤我。」

他接着说：「你不该这样威胁一位出身于武装斗争、随后又从哥伦比亚人民争取和平的奋斗中所产生的拉丁美洲总统。」

裴卓先前已严厉批评川普政府在拉美地区的军事行动，并指控美方「在没有法律依据的情况下」绑架马杜洛。

今天稍晚，裴卓在X上补充发文说：「朋友是不会投掷炸弹的。」哥伦比亚外交部称美国总统的威胁是「不可接受的干预」，并要求「给予尊重」。

哥伦比亚和美国是拉美地区重要的军事和经济盟友，但两国关系已趋于紧张。自川普第2个任期开始以来，两国领袖在关税和移民政策等议题上经常发生冲突。