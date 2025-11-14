遭批恐助长毒枭 哥国总统撤回停止与美共享情报命令

afp_tickers

3 分钟

（法新社波哥大13日电） 哥伦比亚左派总统裴卓（Gustavo Petro）今天撤回先前威胁终止与美国长达数十年的情报合作，此举先前被哥国前情报首长批评为「难以置信」与「荒谬」。

哥伦比亚总统裴卓11日突然下令，命政府停止与美国各级安全机构沟通与交涉，此举震惊波哥大与华府当局。

美国在加勒比海及太平洋上对疑似运毒船展开打击，裴卓的宣布让他与美国总统川普之间因此引发的个人冲突更加升高。

多位前美国与哥伦比亚安全官员对此表达震惊与愤怒，警告此举可能导致国内情势不稳，并使更多古柯硷输出海外。

但裴卓的亲信、内政部长贝尼德悌（Armando Benedetti）指出，两国情报共享持续进行。

他声称外界「误解」了裴卓的谈话。

裴卓之后接见新任警官时表示，只要「美方承诺不将情报用于违反人权条约的行动」，哥伦比亚仍会与美国共享情报。

哥伦比亚安全部门表示，他们对裴卓最初的命令感到措手不及，这项命令是在晚上透过社群媒体发布。

裴卓以深夜社群贴文闻名，其中常出现错字、事实错误，或提出最终没有实现的倡议。

一名要求匿名的前警察首长称裴卓的决定「荒谬」且「毫无道理」。

他对裴卓的决定强烈不满，称此举可能助长贩毒团体，使哥伦比亚输出的古柯硷「泛滥」。

过去数十年来，哥伦比亚军方与情报部门是在与叛军及贩毒集团作战中成长，被视为能力极强。他们也与美国机构关系紧密，并获得美国数亿美元协助。

与川普间长达数个月的私人冲突后，裴卓做出了上述宣布。川普未提供证据就指控裴卓涉入毒品贩运。

美国之后对裴卓及其家人祭出金融制裁。

另一方面，裴卓则一再公开批评川普在加勒比海与太平洋的打击行动，这些攻击已击沉20艘船并至少造成76人死亡。（编译：徐睿承）