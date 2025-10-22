遭爆自称有纳粹倾向 川普提名特别办主任人选退出

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普提名出任政府监察机构负责人的殷格拉西亚（Paul Ingrassia）今天宣布退出提名，原因是媒体揭露他曾自称有「纳粹倾向」，引发两党谴责。

30岁的律师殷格拉西亚获川普提名，原准备出任「特别检察官办公室」（Office of Special Counsel）主任，但近来接连被揭发曾发送含有种族歧视内容的简讯，引发共和党与民主党批评。

他在社群媒体平台X上表示：「我将退出原订23日举行的参议院国土安全暨政府事务委员会（HSGAC）提名听证，因为目前我没有足够的共和党支持票。」

美国政媒Politico日前报导，殷格拉西亚在2024年1月的群组简讯中自称有「纳粹倾向」，并主张废除金恩博士（Martin Luther King Jr.）纪念日。

他据称写说：「金恩博士是1960年代的佛洛伊德（George Floyd），他的『假期』应该被取消，丢进第七层地狱。」

对此，殷格拉西亚的律师帕尔齐克（Andrew Paltzik）未证实简讯真伪，但表示这些讯息被「断章取义」，原意是「自嘲和讽刺幽默」。

特别检察官办公室是一个独立机构，负责保障联邦公务员权益，并保护联邦政府告密者免遭报复。

殷格拉西亚是近期又一位退出川普提名的人选。

上个月，白宫撤销劳工统计局（Bureau of Statistics）局长人选安东尼（E.J. Antoni）提名，此前川普因对就业数据不满而开除这位前任局长。（编译：徐睿承）