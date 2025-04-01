遭禁选公职5年 法极右翼领袖玛琳雷朋不放弃2027大选

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（法新社巴黎31日电） 法国法院以贪污定罪为由，禁止极右翼政党「国民联盟」领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）5年内竞选公职。她今天批评这是「政治决定」，坚称不放弃参加2027年总统大选。

这项裁决是玛琳．雷朋代表「国民联盟」（National Rally）在欧洲议会制造虚假职位被定罪的一部分，但她大力否认相关指控。法官下令上述禁令立即生效，令玛琳．雷朋大为震惊。

这道禁令意味着玛琳．雷朋将无法于2027年第4度竞选总统，分析师原本认为这是她最有可能胜选的一次机会。

在国际紧张气氛中，俄罗斯克里姆林宫、科技大亨马斯克（Elon Musk），以及匈牙利总理奥班（Viktor Orban）、荷兰的怀尔德斯（Geert Wilders）等欧洲极右翼政治人物纷纷谴责这项裁决。

她被定罪的原因是利用欧洲议会经费聘用助理，但这些助理实际上替「国民联盟」工作。包括她在内，共24人被定罪，均为「国民联盟」干部或助理。

玛琳．雷朋接受法国电视一台（TF1）访问时说，她将对这个「政治决定」提出上诉，并矢言「绝不」退出政坛。

她说：「我不会让自己就这么被除掉。我会采取任何能用的法律途径。是有一条途径，很窄没错，但确实有。」

她说，她会「尽快」提出上诉，司法机关应迅速行动以及时审理。

玛琳．雷朋自称是2027年总统大选「最有希望」胜选的候选人，她认为禁止她竞选公职的法官心里在想「我不希望玛琳．雷朋当选」，还批评那些「我们以为专制政权才有的这些做法」。

她说，「我要上诉，因为我清清白白」；但她也承认，以目前状况来看，她已在总统选战中出局。

「国民联盟」在2024年国会选举后成为法国国会单一最大党，民意调查结果预期玛琳．雷朋将轻松赢得2027年总统大选第一轮投票，进入一对一的第2轮投票。

现任总统马克宏（Emmanuel Macron）受限于宪法的两届任期规定，不会参加2027年大选。

若玛琳．雷朋无法参加2027年大选，备案是由她29岁的门徒、「国民联盟」现任主席巴德拉（Jordan Bardella）参选，他并非此案调查对象，但连党内都有人怀疑他是否具备必要资历。