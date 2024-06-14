遭美检控盗取特斯拉电池技术 加国男认罪最重判10年

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（法新社纽约13日电） 美国司法当局今天表示，住在中国的一名加拿大籍男子向美国法院承认他盗卖电动车大厂特斯拉的商业机密，最重可判处10年有期徒刑。

法新社报导，加拿大和美国媒体证实这家电动车厂就是特斯拉（Tesla）。

纽约东区联邦地区法院检察官皮斯（Breon Peace）发表声明中说，住在中国的58岁加拿大公民佛鲁格拜耳（Klaus Pflugbeil）还拥有德国国籍，他坦承「与人共谋传递属于一家美国电动车大厂的商业机密」。

根据声明，佛鲁格拜耳与仍在逃的47岁同案被告邵一龙（Yilong Shao）共谋，向乔装成长岛商人的联邦调查局（FBI）探员出售商业机密，最重可判处10年有期徒刑。佛鲁格拜耳今年稍早在纽约长岛（Long Island）落网。

皮斯说：「（他）在今天认罪，显示检察官办公室迅速把盗用属于美国公司智慧财产权（IP）的人绳之以法，以维护我们的经济和国家安全。」

声明中说，佛鲁格拜耳和邵一龙都是加拿大自动帮浦与电池装配线制造商Hibar Systems的前员工。

加拿大媒体之前报导，亿万富豪马斯克旗下的电动车厂特斯拉，在2019年收购总部位于加国安大略省（Ontario）的Hibar Systems。

本案的技术涉及特斯拉拥有专利的高速电池装配线。这2名男子遭控窃取Hibar Systems的工业及商业机密，包括与帮浦技术有关的「原始文件」和「组装图」。

根据法院说法，佛鲁格拜耳于2020年离开Hibar Systems后，加入邵一龙在中国创立、制造技术与Hibar Systems相同的公司。

皮斯之前与司法部和FBI官员发布声明说：「被告在中国成立公司，公然窃取美国企业耗资数百万美元研发、制造电动车的重要商业秘密，并且利用偷来的商业机密开发产品后再出售。」

检方表示，佛鲁格拜耳和邵一龙2020年中在中国开设自己的公司，并将业务扩展到加拿大、德国和巴西。