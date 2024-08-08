遭通缉独派领袖重返加泰隆尼亚 助他逃逸员警被逮

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（法新社巴塞隆纳8日电） 流亡海外遭通缉的前加泰隆尼亚自治区政府主席普伊格蒙特，今天现身巴塞隆纳发表演说后消失在众人眼前，加泰隆尼亚自治区警方表示，逮捕一名涉嫌帮助普伊格蒙特逃逸的员警。

西班牙媒体报导，普伊格蒙特（Carles Puigdemon）在加泰隆尼亚区议会附近向数千名支持者短暂发表演说后，据称乘坐这位员警的汽车逃逸。普伊格蒙特因2017年力推加泰隆尼亚独立未果，至今仍是当局的通缉对象。

普伊格蒙特是在今天返回西班牙，尽管警方布下天罗地网要逮捕他，但这位独派领袖向支持者发表演说后，居然在众人眼前消失。

试图亡羊补牢的警方则是在巴塞隆纳和加泰隆尼亚其他地区设置路障设法抓人。

普伊格蒙特自比利时返回西班牙后，在巴塞隆纳高调现身，挑衅意味十足。他之前遭指控在企图推动加泰隆尼亚脱离西班牙过程中挪用公款。

普伊格蒙特在位于加泰隆尼亚议会附近的凯旋门（Arc de Triomphe）纪念碑，由所属政党、坚持分离主义的「全力为加泰隆尼亚」（Junts per Catalunya）重要人士簇拥下登上会场舞台，向数以千计欢呼的支持者发表演说。

普伊格蒙特表示：「我今天现身就是要提醒你们，我们还在这里。」他抵达凯旋门纪念碑时似乎并未遭到警方拦阻。

这位独派领袖回国是要参与加泰隆尼亚地区议会领袖选举的投票，而他在西班牙高调现身，可能使延烧已久的加泰隆尼亚独立议题再掀政治紧张。