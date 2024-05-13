避免人挤人 山梨县5/20起开放进入富士山线上预约

3 分钟

（法新社东京13日电） 日本山梨县政府今年7月1日起，将限制每日进入辖内富士山登山步道的登山客人数并开徵「通行费」，县府今天透露5月20日上午起将开放民众线上预约「吉田口登山步道」通行证。

山梨县府7月至9月中旬的开山期间，将在富士山5合目（合目是日本计算登山的单位，从山脚到山顶分成1合目到10合目）的吉田口登山步道处设置闸门，并向登山客收取2000日圆（约新台币420元）「通行费」，以解决登山步道人满为患的问题。

此外，除了已确定住在山屋的民众之外，通过吉田口登山步道的登山客每天限额4000人，且下午4时至隔天清晨3时将关闭，禁止登山客进入步道。

县府为了避免预约通行出现混乱，5月20日上午10时（台湾时间上午9时）起开放民众在县府等单位营运的「富士登山官方网站」预约吉田口登山步道通行证。

若民众选择使用「富士登山官方网站」预约，将设有日文、英文、中文页面，最晚必须在登山日的前一天晚间11时59分前，登录姓名、联络方式、登山时段、预约的山屋（若已预约）等资讯，并透过信用卡等方式，先支付「通行费」2000日圆，并可选择线上同时结清「保全协力金」1000日圆。

而民众出示预约完成的QR Code以及付款证明给富士山5合目的事前预约专用窗口，就会收到手腕带。

为因应旅行社的需求，也开放1次结清最多100人份的费用。不过民众因个人因素更改或取消预约通行的话，不能退款。

另外，县府线上预约名额每日最多3000人，其余1000个名额将开放当天预约。而当天可预约的人数将透过社群媒体等方式公布。