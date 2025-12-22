邦代枪案后 澳洲新南威尔斯州推动更严枪枝法

（法新社雪梨22日电） 两名枪手上周在雪梨一场犹太节日庆祝活动中杀害15人后，澳洲人口最多的新南威尔斯州今天推动号称全国最严格的枪枝法，并禁止展示「恐怖主义」标志。

一对父子被控在邦代海滩（Bondi Beach）锁定一场光明节（Hanukkah）活动，持枪杀害15人，成为澳洲近30年来最致命的大规模枪击案。

澳洲于昨天晚间6时47分，也就是枪击案首次通报后满一周的时刻，进行1分钟的默哀。

新南威尔斯州（New South Wales）政府今天召回议会进行为期两天的会议，以提出所谓「全国最严格的枪械改革」。

新南威尔斯州州长柯民思（Chris Minns）告诉记者：「我们不能假装世界还和周日（14日）那起恐怖事件发生前一样。」

他说：「我愿意付出任何代价回到一周、一个月、两年前，确保那件事没有发生，但我们需要确保我们采取措施，让它永远不再发生。」

新规定将限制个人可拥有的枪枝数量为4把，农民等豁免人士则为10把。官员表示，新南威尔斯州目前有超过110万枝枪械。

这项立法也将禁止展示「恐怖主义象徵」，包括在与犯嫌有关的车上发现的「伊斯兰国」（Islamic State）旗帜。

在恐怖事件发生后，当局也将有权禁止抗议活动长达3个月。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）上周宣布了一项全面的枪枝回购计画，以「让枪枝从我们的街头消失」。