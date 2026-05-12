邮轮爆汉他病毒疫情完成撤离 WHO称工作还没结束

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（法新社马德里12日电） 豪华邮轮「洪迪亚斯号」（MV Hondius）爆发致命汉他病毒疫情，在撤离船上人员后，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞表示，遏止疫情的工作「还没结束」。

洪迪亚斯号邮轮爆发疫情造成3名乘客死亡后，其命运在国际上备受关切，这种罕见病毒尚无疫苗或特殊治疗方法。

不过卫生官员仍强调，目前全球公卫风险低，并驳斥将此次疫情与COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行初期相比的说法。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在监督西班牙加纳利群岛（Canary Islands）的邮轮撤离行动后，今天在西国首都马德里与西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）共同召开记者会。

谭德塞表示：「我们没看到这是更大规模疫情开始的迹象。…但当然，情势可能变化，鉴于病毒潜伏期长，未来几周可能会发现更多病例。」

他指的是可以人传人的汉他病毒（hantavirus）「安地斯病毒株」（Andes strain）。

根据法新社汇整官方数据的结果，目前活着的病患有7例确诊，第8例被列为「可能病例」。这些病患都是该邮轮的乘客或船员，国籍包括美国、英国、法国、西班牙、瑞士和荷兰。

洪迪亚斯号上逾120名乘客与船员10日与11日从加纳利群岛撤离后，各国对被撤离的人采取不同健康措施，但多数国家遵循世卫指引，包括对高风险接触者实施长达42天的隔离观察，因为潜伏期可长达6周。

世卫昨天表示，汉他病毒在症状刚出现时传染力最强。

西班牙卫生部今天则表示，一名从该邮轮撤离的西班牙男性被验出汉他病毒阳性，已开始出现症状。