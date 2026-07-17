重燃战火之际 川普称伊朗释放美籍女子示善意

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普15日表示，伊朗释放一名自2024年12月起被拘留的美国公民，允许她离开伊朗。

川普在他的真实社群（Truth Social）平台发文称这名美国公民「现已安全地离开伊朗，且状况良好」，还说「美国非常感谢伊朗释出的善意！」

近日下令恢复空袭伊朗、重启对伊朗港口海上封锁的川普并未提及这名美国女子的姓名或她被拘留的原因，只说她遭受「不当拘留」。

但律师甘瑟（Jared Genser）15日晚间回应川普贴文，表示获释女子是他的当事人。

甘瑟在声明中说：「我怀着无比兴奋心情宣布，我一位美伊双重国籍身分的当事人卡拉里（Dena Karari），已平安离开伊朗并在返回美国的路上。她之前因遭不实指控与敌国合作及从事谍报而受困伊朗。」

他说卡拉里之所以被德黑兰当局盯上，是她经营非营利机构「梅尔儿童基金会」（Children of Mehr Foundation）。这个单位透过私人捐款帮助伊朗当地赤贫儿童。

甘瑟说：「在被强行限制出境期间，她遭到伊朗的情报安全部数十次讯问。尽管未真正遭拘留，她仍承受极大的身心折磨。」

伊朗被控扣留好几名西方国家的国民，将这些人当作与对方国家谈判的筹码。

华府与德黑兰上月签署一份谅解备忘录，盼结束这场中东战火，但双方现又重燃敌意，中东各处又再次燃起战火。

川普今年4月时称拜他介入之赐，有8名伊朗女子躲过处决；当时德黑兰官方指川普散播「假新闻」并予以否认，称伊朗根本没有执行死刑计画。

华府今年5月宣布一名在伊朗服刑10年、拥有美国永久居留权的伊朗公民获释。