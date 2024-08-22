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野火危及联合国教科文自然遗产 葡萄牙求救欧盟

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（法新社里斯本21日电） 葡萄牙今天向欧盟伙伴求助，以扑灭大西洋度假岛屿马迪拉（Madeira）的野火，火灾肆虐超过1周，并危及被联合国教科文组织（UNESCO）列入自然遗产的森林。

一个政府消息来源告诉葡萄牙路沙新闻社（Lusa），该国将很快启动欧盟民防机制（Civil Protection Mechanism），以2架Canadair灭火飞机来增加灭火强度。

当地政府首长艾布奎克（Miguel Albuquerque）表示，自从14日窜出野火，葡萄牙本土在派出76名消防员和急救专家后，又另外派出60名消防员和急救专家，都已抵达。

欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）在社群媒体平台X上发文指出，该野火截至20日已烧毁4392公顷的土地。并补充道，过去24小时，又有逾950公顷土地遭祝融侵袭。

当地民防机构领袖努尼斯（Antonio Nunes）告诉葡萄牙广播电视台（RTP），火势已蔓延到登录在UNESCO自然遗产中的副热带常绿阔叶林（Laurissilva），也是目前最大的月桂森林。（实习编译：张威蓁/核稿：陈政一）

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