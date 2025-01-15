野火肆虐洛杉矶后粉红一片 喷洒阻燃剂效果受关注

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（法新社洛杉矶15日电） 在肆虐洛杉矶部分地区的熊熊野火上方，出现一幅不协调的景象：消防飞机在森林、房屋、汽车和可能位在野火路径上的任何其他物体上，喷洒鲜红色和粉红色的浆液。

这种在灰色烟雾和烧焦的地貌中显得格外鲜艳的物质是阻燃剂–其中一大部分是一种名为Phos-Chek的产品，自1960年代以来一直被美国农业部林务署（US Forest Service）使用。

直升机公司HeliQwest飞行员、现年53岁的科尔霍恩（Jason Colquhoun）说：「你很容易看到它…这是令人惊奇的东西。」HeliQwest 是一家专门灭火的包机直升机公司。

但南加州大学（University of Southern California）土木与环境工程副教授马克理（Daniel McCurry）说，过去一周Phos-Chek以「前所未有」的规模洒向住宅区。

这就引出一个很大的问题：它有多安全？

由防火设备供应商Perimeter Solutions销售，它主要是磷酸铵（ammonium phosphate）的混合物，也就是一种常见的肥料；再加上氧化铁（iron oxide）等添加剂，也就是铁锈，使其呈现颜色。

科尔霍恩解释，Phos-Chek的明亮的色调有助于飞行员确保火场周围的防火线重叠且不间断。

当法新社记者问科尔霍恩喷洒Phos-Chek对于灭火是否有效时，他兴奋地回答：「哦，是的。」

不过，马克理引述一名前消防员的话说，在高强度的火灾中Phos-Chek「没多大用处」，并表示加剧洛杉矶火势的大风可能限制Phos-Chek的有效性。

林务署说，该署仅使用「符合环保署标准，对包括人类在内的哺乳动物和水生物种『几乎无毒』的阻燃剂」。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）