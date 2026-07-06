野火蔓延南欧 大批民众被迫撤离、环法赛罕见禁止观赛

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（法新社巴塞隆纳5日电） 南欧多地野火今天持续延烧，迫使数以千计民众撤离家园；环法自由车赛（Tour de France）主办单位更罕见宣布禁止观众进入其中一个赛段观赛。

法新社报导，葡萄牙、西班牙、法国及希腊共有数百名消防员投入救灾，火势已烧毁逾1万9000公顷土地，相当于曼哈顿（Manhattan）面积的2倍多。

在上周创纪录热浪余威未消之际，气温又再度攀升。气象预报显示，南欧部分地区未来几天最高气温将达摄氏40度。

法国当局表示，西南部城市贝比浓（Perpignan）附近野火已吞噬1650公顷土地，约1万500人被迫撤离住家，消防人员正全力控制火势。

法国官员宣布，6日环法自由车赛第3赛段行经庇里牛斯山区（the Pyrenees）时，将禁止民众在赛道沿线及终点观赛。

这个赛段自西班牙进入法国境内。地方行政首长德拉莫特（Pierre Regnault de La Mothe）表示，赛道将仅开放参赛选手及必要赛务车辆通行。 希腊北部第撒隆尼基（Thessaloniki）的野火波及2家工厂，附近民众被迫撤离，当局也呼吁民众紧闭门窗防范浓烟。

西班牙东北部布拉瓦海岸（Costa Brava）附近的野火在2天内烧毁逾2200公顷土地。消防单位表示，随着气温持续上升，加上火场内仍有许多闷烧点，灭火工作将更加困难。

葡萄牙紧急服务部门表示，北部野火已烧毁约1万3000公顷的森林与灌木林，目前约80%火势已获控制。

此外，克罗埃西亚赫伐岛（Hvar）及阿尔巴尼亚塔莱（Tale）也出现大规模野火，数百公顷森林、葡萄园及灌木林付之一炬。

葡萄牙、西班牙及法国南部多地已陆续发布更高等级的高温警戒。气象预报指出，新一波热浪将于6日北移，并可能持续发威至下周末。

法国政府表示，在6月持续2周的高温期间，短短1周内即出现逾2000例超额死亡；西班牙及比利时也分别通报超过1000例超额死亡。