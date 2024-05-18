金正恩加强核武御敌 北韩官媒证实试射飞弹

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（法新社首尔18日电） 官媒「北韩中央通信社」（KCNA）报导，北韩今天证实试射战术弹道飞弹，领导人金正恩矢言增强核武力量，让敌人「不敢玩火」。

南韩政府昨天通报，称北韩发射多枚疑似短程弹道飞弹。

南韩将此事描述为「数个疑似短程弹道飞弹的飞行物」，从北韩东部元山地区（Wonsan）落入沿海水域。

南韩合同参谋本部（Joint Chiefs of Staff）表示，这些飞弹的飞行距离约为300公里，军方已「加强警戒和监视，为进一步试射预作准备」，并与美日盟友分享资讯.

南韩与美国指责北韩向俄罗斯运送武器，违反联合国对两国的一系列制裁。专家认为，最近这些测试可能是针对那些用于乌克兰战场上的武器。

南韩与美国一再批评北韩运送武器给俄罗斯用于乌克兰战争。金正恩的妹妹金与正在飞弹试射数小时前指责这是「误导舆论」。

北韩中央通信社提到，金正恩昨天视察飞弹试射，评估新型自主导航系统的「准确性和可靠性」，飞弹最后落入日本海（韩国称「东海」），金正恩对试射结果「非常满意」。

北韩中央通信社今天的报导还提到，在飞弹试射同一天，金正恩还参观了一座军事生产设施，并矢言「毫不犹豫…加速增强核武力量」。

北韩这次试射是一连串日益复杂的武器测试中的最新一次。北韩近月来发射巡弋飞弹、战术火箭和极音速（hypersonic）武器，宣称是为了升级防御能力。