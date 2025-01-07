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金正恩称新型极音速飞弹系统可吓阻太平洋对手

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（法新社首尔7日电） 北韩官媒北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩昨天成功试射新型极音速中程弹道飞弹（IRBM），领导人金正恩（Kim Jong Un）到场视察，称这款系统将有助吓阻太平洋对手。

金正恩在北韩中央通信社刊登的声明中表示：「这款极音速飞弹系统将可确实地遏制太平洋地区任何可能影响我国安全的对手。」

这场试射适逢美国国务卿布林肯（Antony Blinken）访问南韩。

金正恩在声明中说，飞弹以12倍音速飞行约1500公里后落入海中。南韩军方昨天评估飞行距离超过1100公里。

金正恩表示：「这项计画和努力显然是为了自卫，不是进攻计画和行动。」

然而他也说，「全世界都不能忽视」这款飞弹系统的性能，称它「可对对手造成严重军事打击，同时有效打破任何密集的防御屏障」。

金正恩说：「朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）将进一步加速发展国防能力，成为军事强国。」

布林肯和南韩外交部长赵兑烈（Cho Tae-yul）在联合记者会上谴责北韩试射。即将卸任的布林肯表示，这显示深化美国、南韩及日本3方联盟的重要性。

北韩昨天是自美国前总统川普去年11月胜选以来首度试射。

北韩上次在11月试射所谓最先进且强大的固态燃料洲际弹道飞弹（ICBM）。

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