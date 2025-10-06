金正恩视察5000顿级驱逐舰 誓言惩罚敌人挑衅

（法新社首尔6日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩领导人金正恩视察一艘战舰，并表示这艘5000吨级驱逐舰应「惩罚敌人的挑衅行为」。

「崔贤号」（Choe Hyon）是北韩军火库中两艘5000吨级驱逐舰的其中一艘。这两艘军舰都是在今年下水，正值金正恩寻求提升该国海军能力之际。

根据北韩中央通信社报导，金正恩昨天视察时表示，这艘战舰「清楚展现了（北韩）武力的发展成果」。 他还说：「为了国家主权，我国海军卓越的能力，应在浩瀚的海洋上得以施展，彻底遏制、反击并惩罚敌人的挑衅行为。」

金正恩誓言，要在明年10月前建造第3艘同级别的驱逐舰。 南韩军方表示，崔贤号或许是在俄罗斯协助下开发，作为交换条件，北韩可能派遣数千名士兵支援俄国在乌克兰的战事。 北韩中央通信社发布的照片显示，金正恩似乎在舰艇内的控制室内进行监督，萤幕上显示朝鲜半岛周围的海域。 另一张照片显示，金正恩在军事将领面前指着一张模糊的地图。 金正恩这次视察的前一天，他宣布「将特殊资源部署到主要目标上」。他称此举是回应对美国在南韩的增兵行动，但并未提供进一步细节。他说：「敌人…将不得不担心其安全环境的走向。」

美国约有2万8500名军人驻扎在南韩，以抵御拥核的北韩带来的军事威胁，上个月并与南韩及日本等安全盟友进行联合军事演习。 北韩经常谴责此类演习是为入侵所做的演练，而盟国则坚称这些演习本质是防御。