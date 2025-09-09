The Swiss voice in the world since 1935

金砖国家领袖峰会　强力谴责保护主义与关税勒索

（法新社巴西利亚8日电） 金砖国家11成员国今天举行线上峰会，会中成员国领袖强烈谴责「经济保护主义」与「关税勒索」，时值美国总统川普引发的贸易战愈演愈烈。

金砖国家（BRICS）今天在巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）提议下举行线上领袖峰会。鲁拉办公室表示，有必要面对「单边措施愈演愈烈」的问题。

金砖国家占全球国内生产毛额（GDP）近40%，人口占世界近一半。

金砖国家成员国是鲁拉今天所称「关税勒索」与「不合理与非法」贸易行为的重灾区。

中国国家主席习近平在会中呼吁维护「以世界贸易组织（World Trade Organization）为核心的多边贸易体系」，反对「一切形式的保护主义」。

美国与中国是世界两大经济体，双方之间的紧张关系导致彼此加课关税，今年稍早幅度更达3位数，不过后来有所下修。

就拉丁美洲最大经济体巴西而言，川普对巴西一系列商品徵收史上最高的50%关税。

川普以关税惩罚巴西，因为他认为巴西对其右翼盟友、前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）加以「政治迫害」。

巴西最高法院本周将裁定波索纳洛是否于2022年大选败给鲁拉后，密谋试图继续掌权。

鲁拉今天表示：「关税勒索正走向常态，成为征服市场与干涉内政的手段。」

美国也对印度进口产品徵收高达50%关税，理由是印度透过购买俄罗斯石油，助长俄罗斯攻击乌克兰。

印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在峰会表示，世界需要可持续的贸易。他并补充说，「增加贸易障碍与让交易复杂化，于事无补」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与习近平、北韩领导人金正恩及印度总理莫迪（Narendra Modi）在中国会晤后，也参加了这场视讯会议。

美国与南非就华盛顿一系列国内外政策意见相左，川普对南非祭出高达30%的关税，这是在撒哈拉以南非洲地区最高的关税税额。

川普曾多次指控具欧洲血统的南非白人遭「种族灭绝」，虽然这些指控已被驳斥，不过他将不会出席今年稍后在南非约翰尼斯堡（Johannesburg）举行的20国（G20）集团峰会。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）在一份准备好的讲稿对金砖国家领袖表示：「单边关税行动正加深贸易保护主义，给全球南方世界（Global South）国家带来巨大困难与危险。」

金砖国家成员还包括印尼、埃及、衣索比亚、伊朗、沙乌地阿拉伯与阿拉伯联合大公国。

