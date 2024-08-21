瑞士央行下调利息上限

位于瑞士首度伯尔尼的瑞士央行总部。 KEYSTONE

瑞士央行将降低活期存款(sight deposits)的利息阈值系数，对商业银行存放在央行的资金所能获得的利息进行小幅调整。

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根据瑞士央行周一(8月19日)发布的声明，该阈值系数从目前的25倍降至22倍。这一阈值系数为商业银行在央行存放的最低存款保证金的倍数，用来计算央行如何向商业银行存放央行的活期存款支付利息。

按照央行规则，作为最低存款保证金持有的活期存款不计利息，最低存款保证金乘以阈值系数以内的活期存款，将以央行政策利率为参考，获得全额利息支付(1.25%)，而活期存款中超过阈值系数的部分，利率会低0.5个百分点，目前为0.75%。

瑞士央行自7月起提高了商业银行的最低存款准备金要求。这导致商业银行存放央行的活期存款中有更多的部分可以适用于1.25%的政策利率。而周一的举措降低了阈值系数，部分扭转了这一局面。

瑞士莱夫埃森银行集团(Raiffeisen Switzerland)经济学家Alexander Koch表示，随着7月份的改革在三年内生效，周一宣布的举措不会显著改变商业银行从央行获得的利息收入，只是将商业银行存放央行的全额付息资金规模拉回到之前的水平。随着时间的推移，央行有可能进一步下调该阈值系数。

Koch估计，相比之下，央行上个月上调存款准备金规模的政策将使瑞士银行每年损失约3亿瑞郎(约合人民币25亿元)。

瑞士央行在发表的声明中称：“周一的政策调整将确保货币政策的实施依然有效，并支持活跃的货币市场。此次调整不会影响其当前的货币政策。”