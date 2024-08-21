瑞士央行下调利息上限

瑞士央行将降低活期存款(sight deposits)的利息阈值系数，对商业银行存放在央行的资金所能获得的利息进行小幅调整。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
根据瑞士央行周一(8月19日)发布的声明，该阈值系数从目前的25倍降至22倍。这一阈值系数为商业银行在央行存放的最低存款保证金的倍数，用来计算央行如何向商业银行存放央行的活期存款支付利息。
按照央行规则，作为最低存款保证金持有的活期存款不计利息，最低存款保证金乘以阈值系数以内的活期存款，将以央行政策利率为参考，获得全额利息支付(1.25%)，而活期存款中超过阈值系数的部分，利率会低0.5个百分点，目前为0.75%。
瑞士央行自7月起提高了商业银行的最低存款准备金要求。这导致商业银行存放央行的活期存款中有更多的部分可以适用于1.25%的政策利率。而周一的举措降低了阈值系数，部分扭转了这一局面。
瑞士莱夫埃森银行集团(Raiffeisen Switzerland)经济学家Alexander Koch表示，随着7月份的改革在三年内生效，周一宣布的举措不会显著改变商业银行从央行获得的利息收入，只是将商业银行存放央行的全额付息资金规模拉回到之前的水平。随着时间的推移，央行有可能进一步下调该阈值系数。
Koch估计，相比之下，央行上个月上调存款准备金规模的政策将使瑞士银行每年损失约3亿瑞郎(约合人民币25亿元)。
瑞士央行在发表的声明中称：“周一的政策调整将确保货币政策的实施依然有效，并支持活跃的货币市场。此次调整不会影响其当前的货币政策。”
相关内容
瑞士工会呼吁涨薪4%，以应对生活成本压力
此内容发布于
瑞士工会联盟Travail Suisse呼吁今年涨薪4%，帮助瑞士工作者应对生活成本压力。
更多阅览 瑞士工会呼吁涨薪4%，以应对生活成本压力
相关内容
2024年第二季度瑞士经济增长0.5%
此内容发布于
2024年第二季度瑞士经济的增长比预期略快。今年4月到6月，基准调整后的国内生产总值比上个季度增长了0.5%。
更多阅览 2024年第二季度瑞士经济增长0.5%
相关内容
第77届洛迦诺电影节吸引来15.2万影迷
此内容发布于
在8月17日结束的第77届洛迦诺电影节(Locarno Film Festival)上，大约15.2万名影迷涌入这座南部小城-比去年增长了3.5%。
更多阅览 第77届洛迦诺电影节吸引来15.2万影迷
相关内容
瑞士禁止医疗保险推销电话
此内容发布于
瑞士的医疗保险公司不再有权向潜在客户拨打不受欢迎的促销电话。
更多阅览 瑞士禁止医疗保险推销电话
相关内容
达赖喇嘛将出席苏黎世长寿仪式
此内容发布于
达赖喇嘛按计划将于8月23-26日访问瑞士。这位藏传佛教的最高领袖会在8月25日(周日)现身苏黎世哈伦体育馆(Hallenstadion)。
更多阅览 达赖喇嘛将出席苏黎世长寿仪式
相关内容
瑞士铁路乘警将配备随身摄像机
此内容发布于
从今年9月起，瑞士联邦铁路乘警将佩戴随身摄像机。本周二(8月13日)瑞士铁路公司表示，希望随身摄像机会有助于缓和纠纷。
更多阅览 瑞士铁路乘警将配备随身摄像机
相关内容
瑞士铁路公司向海外扩张？不值得！
此内容发布于
瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)决定不在海外运营自己的列车，该公司董事长莫妮卡·里巴尔(Monika Ribar)为这一决定进行了辩护。
更多阅览 瑞士铁路公司向海外扩张？不值得！
相关内容
除酒店与信息通信业，瑞士其他行业员工的工资涨幅可能不大
此内容发布于
由于瑞士各企业的工资预测与通胀预测继续保持一致，因此，大多数行业的实际工资增长看起来不会太大。
更多阅览 除酒店与信息通信业，瑞士其他行业员工的工资涨幅可能不大
相关内容
瑞士政府建议提高增值税，以解决第13个月养老金支付的资金
此内容发布于
瑞士政府提出建议，通过提高增值税的方式为支付第13个月养老金提供资金。至于增值税应增加多少，要到今年秋季才会决定。
更多阅览 瑞士政府建议提高增值税，以解决第13个月养老金支付的资金
相关内容
调查显示：遗产税未获公众广泛支持
此内容发布于
一项调查显示，约67%的瑞士人反对由左翼政党提出的、通过向富人征收高额遗产税资助气候措施的公民动议。
更多阅览 调查显示：遗产税未获公众广泛支持
阅读更多
相关内容
瑞士央行谁说了算？
此内容发布于
作为瑞士央行的瑞士国家银行(SNB)，是瑞士政治中权力最大的机构之一。不过，其决策由谁来制订？又与其他国家的央行有何不同？
更多阅览 瑞士央行谁说了算？
相关内容
瑞士央行表示，通货膨胀率在可控范围
此内容发布于
据《时报》(Le Temps)报道，瑞士央行行长托马斯·乔丹在一次采访中表示，瑞士官员们对本国通货膨胀前景“相对放心”。
更多阅览 瑞士央行表示，通货膨胀率在可控范围
相关内容
瑞士央行意外降息
此内容发布于
2月份，瑞士通胀率降至1.2%后，瑞士央行出人意料地将基准利率下调至1.5%。
更多阅览 瑞士央行意外降息
相关内容
瑞士央行提高银行最低准备金要求
此内容发布于
瑞士国家银行(央行，SNB)将提高国内银行的最低准备金要求。瑞士国家银行修订的《国家银行条例》将从2024年7月1日起生效。
更多阅览 瑞士央行提高银行最低准备金要求
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。