锡克教领袖命案 加拿大逮捕3印度犯嫌

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（法新社温哥华3日电） 加拿大警方今天逮捕3名印度男子，指控他们去年在加拿大谋杀锡克教分离主义领袖尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）。

尼贾尔去年6月在加拿大温哥华（Vancouver）郊区的锡克庙外中弹身亡。数月后，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）说有情资显示印度政府特工涉案，引发两国外交危机。

印度驳斥这些指控「荒谬」，并做出激烈回应，一度限制对加拿大公民核发签证，并迫使加拿大政府撤离外交官。

今天被捕的3名印度人中有2人22岁，1人28岁。他们遭控一级谋杀和共谋，涉嫌在尼贾尔遇害当天担任枪手、驾驶人及把风者。

警方在加拿大西部亚伯达省（Alberta）艾德蒙顿市（Edmonton）逮捕他们。

警方在记者会上说，3人都已在加拿大待了3到5年。

加拿大警方表示，先前曾与美国执法单位合作，但未提供更多细节，并暗示可能会拘捕更多人。

加拿大皇家骑警（RCMP）凶杀案调查组表示，这项调查并未就此结束，「我们知道可能有其他人涉及这起命案，我们还在致力寻找并逮捕这些人」。

尼贾尔1997年移居加拿大，2015年成为加拿大公民，生前因主张锡克族在印度旁遮普省（Punjab）独立建立「哈利斯坦国」（Khalistan）而被印度当局通缉。