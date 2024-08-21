闪电战掳获数百俄军 泽伦斯基：是乌克兰换俘筹码

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（法新社基辅20日电） 乌克兰本月初跨境突袭俄罗斯库斯克州，乌国总统泽伦斯基说，在这场闪电战中被俘的俄军是乌克兰的「换俘筹码」。这些俄军大多都很年轻，有些人受伤了，他们都很想回家。

乌克兰6日出其不意地越境突袭库斯克（Kursk）地区，掳获一批俄军，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）盼能藉此迅速换回一些遭俄罗斯俘虏的乌克兰士兵。莫斯科当局透露，俄罗斯手上大约有6500名乌军。

泽伦斯基上周表示，这项行动已经成为乌克兰在营救被俘乌军过程中的最大投资，「这是我们掳获最多俄罗斯战俘的一次行动」。

乌克兰表示，有大批俄军在这场攻势中投降，据报有数百人。

法新社要求与一些俄罗斯战俘接触，这些俄国士兵被关押在乌克兰东北部靠近俄罗斯边境的苏米（Sumy）地区。

尽管乌克兰守卫就站在附近，但这些被俘虏的俄军似乎并没有在遭受胁迫的情况下与记者对话。

一名22岁的俄罗斯战俘说，他是义务兵，当乌克兰军队攻打过来时，他和其他同袍「简直就是被我们的指挥官给抛弃了」。

他坐在牢房的铺位上说：「（原本）一切都很正常，一切都很好，然后这意想不到的时刻，让所有情况发生了翻天覆地的变化」。

他再次说道：「实在是始料未及。」

这名穿着格纹裤子和塑胶拖鞋的年轻士兵说，他希望能「透过换俘回家，回到我的家人身边」。

另一名战俘是腿上缠着绷带的42岁边境警卫，他说他是在乌军反攻的第一天被俘获。

他说：「当时已被包围，没有突破的机会，所以决定投降。我希望他们能用我交换，我就能回家了。当然，这是我最大的希望。」

俄罗斯全面入侵乌克兰已经两年半，乌克兰这场攻势让俄军措手不及。基辅表示，这次出动了数以千计士兵参与反攻行动。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）