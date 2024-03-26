闯警局夺枪射击 美警称青少女自轰丧命

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（法新社洛杉矶25日电） 美国一名青少女闯入加州一间警察局，夺走警用枪枝后开枪，造成自己受伤，更进一步丢了性命。

这名女孩昨天晚间前往洛杉矶附近的工业城（City of Industry）警察局，用力捶打着警局大门。警察前往开门时，女孩从其中一名警察身上，夺走其勤务用配枪。

洛杉矶郡警长办公室（Los Angeles County Sheriff’s Department）在新闻稿中说：「这名青少女冲进大厅，拔走警察放在枪套里的枪枝。」警方未公布女孩的姓名。

新闻稿提到：「之后，警察和抢到警用配枪的青少女发生扭打。在抢夺过程中，青少女死于自己造成的枪伤。」赶到现场的医护人员宣布女孩当场死亡。

侦办凶杀案的警探正在调查这起事件，警方表示，事件的起点，是他们接到那名女孩养父母的报案电话，称她出现心理健康方面的危机。

一份声明指出：「警方赶到现场，但在抵达现场前，那名青少女已经步行离开。（警方）接获报案时，并不知那名青少女的去向。」

美国警察通常都有配枪，并会随身携带。

洛杉矶郡警长办公室表示，昨天的死亡事件「并非警察涉及的枪击案件」，这是指警察开枪射击的专门用语。