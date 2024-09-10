间谍白鲸陈尸挪威外海 警：没有遭枪杀迹象

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（法新社奥斯陆9日电） 挪威警方今天表示，白鲸「瓦尔迪米尔」（Hvaldimir）之死不存在谋杀嫌疑，这头白鲸过去首度被人发现时，身上绑着一条背带，另外界怀疑它被俄罗斯训练成间谍。

这头白鲸最初于2019年出现在挪威偏远北部芬马克（Finnmark）地区，由于疑似受过俄罗斯训练，因而昵称「瓦尔迪米尔」，将挪威文里的「鲸」（hval）结合俄罗斯人名常见的字尾dimir。

这头白鲸很快成为挪威家喻户晓的明星，今年8月31日却被人发现陈尸挪威西南沿岸的海湾里。

动保组织NOAH和One Whale上周声称这头白鲸是遭到射杀，并向警方报案。

根据环保团体世界自然基金会（WWF）说法，瓦尔迪米尔年龄估计落在15到20岁之间，对于基本寿命可达35岁的白鲸来说相对年轻。

挪威兽医研究所（Norwegian Veterinary Institute）进行了验尸。警方表示，根据初步验尸报告，瓦尔迪米尔之死应与「人类活动」无关。

警方表示，这头白鲸可能死于饥饿，并说不会展开调查。

员警雷夫海姆（Amund Preede Revheim）透过声明表示：「验尸结果显示，没有迹象指向瓦尔迪米尔是遭到枪击。」

雷夫海姆说，这头白鲸身上的伤「完全是表面的」，「其中一个伤口略深，但这些伤势并没有影响重要器官，也都不致命」。

他还说：「验尸结果发现它的胃里空无一物，而且多数器官功能都已恶化。」

One Whale创办人郝格（Regina Crosby Haug）上周在挪威兽医研究所告别瓦尔迪米尔时告诉法新社，她看见白鲸全身有「多处枪伤」。

One Whale和NOAH曾发布照片，显示他们所声称的白鲸身上有弹孔，且血迹斑斑。

NOAH今天表示，警方声明「给的答案反而引发更多问题」，并悬赏5万挪威克朗（约新台币14.9万元）换取瓦尔迪米尔死因的相关讯息。