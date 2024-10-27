阻俄罗斯规避乌战制裁 G7同意加强行动

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（法新社纽约26日电） 七大工业国集团（G7）各国财政部长今天矢言将加强措施，防止俄罗斯规避因入侵乌克兰而面临的制裁。

法新社报导，G7在美国华府开会并于会后发布声明指出：「我们致力于采取更多举措，以因应违反油价上限的情况。」声明并未进一步说明细节。

2022年12月，为惩罚俄国侵乌，G7、欧洲联盟与澳洲取得共识向俄国原油买家施压，要求购买价格不得超过订定上限。

这项协议的目的在限缩俄国石油的销售与收入，但幅度又不至于剧烈到造成全球油价飙升。

但某些国家，特别是中国，这段时间持续在罔顾价格上限规定下进口俄罗斯原油。

G7各国财长表示，他们将采取额外措施，以「增加俄国利用影子舰队来逃避制裁的成本」。

官员表示，俄罗斯利用的影子油轮船队当中，许多是老旧、无标记且维护不善的船只，透过未确实申报货物或行程的方式来规避制裁。

美国和欧盟已经动手制裁其中几艘船只及其船东，特别是俄罗斯政府所有的油轮集团「索夫科姆弗洛特」（Sovcomflot）。

G7各国财长表示，他们打算「加强努力，防止金融机构出手支持俄国逃避制裁」。

美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）表示，俄罗斯金融机构已经建立了一个外国子公司网络，以方便采购或销售受制裁的商品。

加入G7这场部长级会议的还包括7国央行总裁，以及国际货币基金（IMF）、世界银行（World Bank）和经济合作暨发展组织（OECD）的高层官员。（译者：纪锦玲）