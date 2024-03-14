阻电讯报被收购 英拟禁外国持有国内报社

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（法新社伦敦13日电） 英国政府今天宣布计划禁止外国政府拥有英国报社，此举可能导致由阿拉伯联合大公国投资的公司所主导的「电讯媒体集团」（Telegraph Media Group）收购案破局。

主责业务包含媒体事务的官员巴金生（Stephen Parkinson）说，保守党政府「致力于」修正拟议的立法，以「防止外国拥有报社」。

阿拉伯联合大公国副总统兼副总理曼苏尔（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）持股75%的合资企业提议收购「每日电讯报」（The Daily Telegraph）与「观察者」（The Spectator）杂志，让英国政府面临各界压力。

美国企业「红鸟资本」（RedBird Capital）与阿布达比「国际媒体投资公司」（International Media Investments）组成的合资企业RedBird IMI，去年11月与持有电讯媒体集团的巴克莱家族（Barclay family）达成价值12亿英镑的协议。

根据协议，RedBird IMI在为这个媒体集团偿还银行债务后，可取得掌控权。

这项消息在英国媒体圈引起轩然大波，英国政府马上以公共利益为由，对这起收购案展开正式调查。

执政保守党一些国会议员也对这项收购案感到担忧。由于意识形态接近，保守党长期以来与这个右倾集团旗下媒体关系密切。这起并购案也令员工和新闻自由倡议人士感到惊恐。

英格兰足球队曼城队（Manchester City）老板曼苏尔持有Redbird IMI大多数股份。

Redbird是由前美国有线电视新闻网（CNN）总裁朱克（Jeff Zucker）经营。朱克曾表示，曼苏尔将是「被动投资者」，强调这项收购由「美国人主导」。