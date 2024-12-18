阿塞德倒台叙利亚陷权力真空 美国加强打击IS圣战士

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（法新社华盛顿17日电） 叙利亚前总统阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻，为美国在先前受叙利亚与俄罗斯防空系统保护的地区攻打伊斯兰国清除道路，但圣战士也可能趁着阿塞德垮台留下的真空试图东山再起。

这个通常称为伊拉克与黎凡特伊斯兰国（ISIS）或伊斯兰国（IS）的武装组织从叙利亚内战造成的混乱之中窜起，在当地与邻近的伊拉克领土攻城掠地，促使美国于2014年带头发起空中作战行动支持当地地面部队，后者最后击败了圣战士。

在伊拉克与叙利亚都有驻军的华府，多年来都会不时发动空袭与突袭，协助防止这个残暴的武装组织东山再起，但自阿塞德月初倒台以来，美国一直加强军事行动，打击数十个目标。

五角大厦发言人赖德（Pat Ryder）本周向媒体表示：「先前，你们有叙利亚政权与俄罗斯防空系统，在许多情况下妨碍我们的能力，或降低我们前往那些地区的意愿。」

赖德说，现在，「就挺进当地而言，目前的环境变得更加可行」。

12月8日，在叙利亚反抗军攻下首都大马士革的当天，华府宣布攻打超过75个IS目标，美军中央司令部（US Central Command）说这些攻击目的在确保IS「不会寻求利用当前局势在叙利亚中部卷土重来」。

美军中央司令部16日表示，美国部队在「前政权与俄罗斯控制的地区」发动攻击，击毙12名伊斯兰国武装分子。

阿塞德遭推翻让美国更容易发动攻击，但这位叙利亚领袖下台也可能让IS武装分子伺机而动。

兰德公司（RAND Corporation）资深政治科学家柯恩（Raphael Cohen）说：「像ISIS这类恐怖团体喜欢权力真空，所以ISIS可能会利用叙利亚后阿塞德时代的混乱情势卷土重来，构成甚至是更大的风险。」

华府打击伊斯兰国的盟友库德族先前遭土耳其锁定为目标，现在也可能不得不转移焦点对抗这个北方邻国。

柯恩说：「这是一个特别严峻的风险，因为他们在看守ISIS囚犯，所以如果他们获得释放，显然将对抵抗ISIS战斗产生负面影响。」

为了对抗IS，美国目前在叙利亚东部的驻军约有900人，但在总统当选人川普下个月上任后，这个情况可能改变。

柯恩说：「川普在第一个任期时表示，他希望美国部队撤出叙利亚。我可以很容易地想像到，第2任川普政府将再度推动撤军，尤其是现在阿塞德已经垮台。」

柯恩说，川普也会减少美军在中东的军事承诺，让区域盟友应对当地挑战，并指出「如果这种事发生的话，美国的反恐策略将因此看起来十分不同」。