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阿塞德垮台囚犯获释 救援组织抢进地下牢房救人

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（法新社柏林9日电） 叙利亚总统巴夏尔．阿塞德遭推翻后，武装分子打开牢房大门，囚犯悄悄地走出来：憔悴、茫然，几乎不敢相信他们在叙利亚最残忍的监狱中多年的折磨已经结束。

法新社报导，一个接着一个的囚犯问：「发生了什么事？」一个正在用手机拍摄他们的男人喊着：「你自由了，出来吧！一切都结束了。」

「巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）逃走了。我们已经推翻他。」

叙利亚历经13年的内战，在反抗军发动闪电攻势，攻入首都大马士革后，结束阿塞德家族50多年的统治。

赛德纳亚监狱（Saydnaya prison）戏剧性地解放是在反抗军攻入监狱附近的首都大马士革数小时后发生。反抗军攻入首都，总统巴夏尔．阿塞德出逃，结束阿塞德家族50多年的统治，以及长达13年的内战。

影片中出现数十名憔悴男子，其中一些人虚弱的无法行走，由同伴搀扶着。

在监狱的另一侧，女子牢房被打开。在其中一间牢房门前，一个迷路的小孩正在等待。

几个女人喊着：「我害怕。」她们显然害怕受到进入监狱的武装分子虐待。

人们喊道：「他倒台了，你可以出来了。」

然而，要释放赛德纳亚监狱所有囚犯比看起来更为困难。恐怕还有许许多多的囚犯被关在里面。

叙利亚救援组织「白盔」（White Helmets）说，他们正在寻找「隐藏的地下牢房」。

白盔领袖沙雷（Raed Saleh）在社群平台X发文说：「我们正尽全力工作，但到目前为止，地下室和迷宫中没有囚犯的迹象。」

他先前曾说，他正在「做最坏的打算」。

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