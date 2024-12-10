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阿塞德政权垮台后 以色列据报空袭叙利亚逾300次

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（法新社大马士革10日电） 战争监控团体叙利亚人权了望台组织今天表示，自叙利亚总统阿塞德垮台后，以色列已对叙利亚发动逾300次空袭，这些袭击「已摧毁该国最重要军事据点」。

阿塞德（Bashar al-Assad）在伊斯兰主义反抗军沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）攻入首都大马士革（Damascus）后逃离叙利亚，阿塞德家族长达50年的残暴统治告终。

领导这次推翻阿塞德行动的沙姆解放组织领袖乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）已就权力移交展开谈判，誓言追究那些应对酷刑和战争罪负责的前政府高官。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自阿塞德被推翻后，该组织已记录到超过300次的以色列空袭。

该组织指出，以色列空袭已「摧毁叙利亚最重要的军事据点」，袭击目标包括武器库、阿塞德政府海军船只及一个研究中心。西方国家怀疑这座研究中心与生产化学武器有关。

以色列袭击了叙利亚港市拉塔基亚（Latakia）附近一个防空设施，摧毁叙利亚海军船舰和军事仓库，并在大马士革及周边地区发动空袭，锁定军事设施、研究中心和电子作战管理机构。

由于叙利亚目前局势动荡，法新社记者在大马士革无法取得叙利亚方对以色列空袭的评论。

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