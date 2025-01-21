阿富汗与美国换囚 释放2美国公民换取塔利班战士

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（法新社喀布尔21日电） 阿富汗塔利班政府今天宣布，已依据卡达居中斡旋的协议释放监狱内的2名美国公民，以换取1名被关押在美国的塔利班战士。

去年就有消息指喀布尔（Kabul）正与华府就换囚协议进行谈判，但塔利班政府一直等到新任美国总统川普于20日宣誓就职后，才宣布双方换囚消息。

阿富汗外交部透过声明表示：「囚禁在美国监狱的阿富汗战士穆罕默德（Khan Mohammed）已获释，以交换美国公民返国。」

外交部指出，穆罕默德「近20年前」在阿富汗东部的南加哈省（Nangarhar）被捕，之后在美国被判无期徒刑并入狱服刑。

该部门不愿透露有多少拘禁在该国监狱的美国公民获释。不过阿富汗政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）去年曾表示，有2名美国囚犯遭关押；另据美国媒体报导，还有另外2名美国人遭拘禁在阿富汗。

美国公民柯贝特（Ryan Corbett）2022年遭塔利班拘禁，如今他的家人证实他已获释，并对他得以重返家园表示「不胜感激」。

柯贝特的家人在他们架设的网站上表示：「今天我们的心中充满无尽感激，感谢上帝维持莱恩（柯贝特名）的生命，并在我们生命中最具挑战性和不确定性的894天之后把他带回家。」

针对柯贝特获释，他们也向前任拜登政府、现任川普政府以及卡达当局表达感谢，并替另2名仍被拘禁在阿富汗的美国人请命，呼吁塔利班当局释放他们。

美国媒体报导，另1名获释的美国人是麦肯蒂（William McKenty），外界对他被拘留的原因知之甚少，他的家人也请求美国政府保护他的隐私。

「纽约时报」（New York Times）报导，另2名尚未获释的美国人是前航空公司技师葛莱兹曼（George Glezmann），以及归化的美国公民哈比比（Mahmood Habibi）。

2020年2月29日川普首个总统任期内，美国与塔利班在杜哈（Doha）签署协议，承诺在2021年5月1日前撤离美军和北大西洋公约组织（NATO）部队，以换取塔利班的安全保证。

2021年美军撤离阿富汗时引发混乱，时任总统拜登政府也因此遭到外界严厉批评。